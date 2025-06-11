Afrika Kıyafetleri Kültürel Kimliği Yansıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afrika Kıyafetleri Kültürel Kimliği Yansıtıyor

Afrika Kıyafetleri Kültürel Kimliği Yansıtıyor
11.06.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uganda Büyükelçisi Tiperu, Afrika moda ve kıyafetlerinin kültürel mirasın bir parçası olduğunu vurguladı.

Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu, Afrika kıtasının kültürel mirasını yansıtan yerel kıyafetlerin, sadece bir giyim tarzı olmadığını belirterek "Afrika'da moda ve giyim tarzı, mensup olduğu ülkenin kültürü, yaşayışı ve davranış biçiminden izler taşıyor." dedi.

Giyim tarzının büyük çeşitlilik gösterdiği Afrika kıtası, renkli kumaşları, desenleri ve el emeğiyle işlenmiş tasarımlarıyla dikkati çekiyor.

Her bölgede kendine özgü dokuma tekniklerinin bulunduğu kıtada, renkli kumaşlar ve geleneksel motifler ön plana çıkıyor. Kumaşlar ve motifler, toplumsal statüye ve etnik kimliğe göre özel anlamlar taşıyor.

Afrika kıtasında kullanılan kumaşlar sadece estetik değil, aynı zamanda kültürel kimliği, sosyal durumu ve hatta bireyin yaşadığı coğrafyayı temsil ediyor.

Afrikalı Büyükelçi ve Misyon Şefleri Eşleri Derneğinin (ASHOM) 10. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sergi ve defilede, Afrika kıtasına ait dans ve kıyafetler tanıtıldı.

Etkinliğe katılan Büyükelçi Tiperu, AA muhabirine, kültürel kimliğin parçası haline gelen Afrika modasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kumaşlar ve desenler çeşitlilik gösteriyor

Büyükelçi Tiperu, Afrika kıtasının kültürel çeşitliliğinin bir parçası olan yerel kıyafetlerin, sadece bir giyim tarzı değil, aynı zamanda Afrika halklarının kimliğini, sosyal yapısını ve değerlerini yansıtan önemli bir unsur olduğunu vurgulayarak "Afrika'da moda ve giyim tarzı, mensup olduğu ülkenin kültürü, yaşayışı ve davranış biçiminden izler taşıyor." diye konuştu.

Afrika'daki her ülkenin farklı giyim şekli olduğuna işaret eden Tiperu, buna bağlı olarak farklı desen, motif ve kumaşların kullanıldığını belirtti.

Afrikalıların kıyafet tercihinin ortama ve etkinliğin niteliğine göre değiştiğini söyleyen Tiperu, geleneksel bir törende giyilen kıyafetlerin, bir düğün için tercih edilen kıyafetlerden farklılık gösterdiğini ifade etti.

Tiperu, bu nedenle genç jenerasyonun küreselleşen moda trendlerine rağmen geleneksel kıyafetleri kullanmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Kendi ülkesi Uganda'dan örnekler veren Tiperu, giyim tarzına bağlı olarak davranışların ve hatta kişinin yürüyüş şeklinin dahi değiştiğini, bazı kıyafetlerin daha hızlı yürümeyi gerektirdiğini, bazılarının ise kültürel bir simge olarak zarafetle ve ölçülü adımlarla hareket etmeyi zorunlu kıldığını aktardı.

"Kabuk bezi ve kikoi"

Tiperu, Uganda'da giyim kültürünün önde gelen örneklerinden "kabuk bezi" kumaşını da anlattı.

"Mutuba" ağacının kabuklarından elde edilen bu özel kumaşa değinen Tiperu, kabukların geleneksel yöntemlerle yumuşatılıp renklendirildiğini ve bu işlemlerin ardından kumaşın kullanıma hazır hale getirildiğini belirtti.

Tiperu, kendine has yapım şekli nedeniyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'ne dahil edilen kabuk bezi kumaşının cenaze törenleri başta olmak üzere çok farklı etkinlikte kullanıldığını dile getirdi.

Büyükelçi Tiperu, Afrika giyim kültürünün önde gelen örneklerinden olan ve kendi üzerine de giymiş olduğu "kikoi" isimli kıyafetin de pamuklu kumaş üzerine şerit halinde renkli boyamalarla yapıldığı ve özellikle düğün gibi özel günlerde tercih edildiği bilgisini verdi.

Geleneksel dansçıların da bu kumaşı tercih ettiğini aktaran Tiperu, bu malzemenin her türlü kıyafetin yapımında kullanılabileceğini söyledi.

Afrikalı kadınların başlarını bağlama tekniği

Kendi başını da Afrika'ya özgü bir örtüyle saran Tiperu, Afrika kültüründe kadınların başlarını bağlamasının hem yaygın hem de köklü bir gelenek olduğunu ifade etti.

Tiperu, Afrikalı kadınların üzerlerine giydikleri kıyafetlerin kumaşından bir parça kullanarak başlarını örttüğünü belirtti.

Her ülkenin kadınlarının kendine özgü tarzda başını örttüğüne işaret eden Tiperu, "Bir tevazu göstergesi olarak başımızı örtmeyi tercih ederiz." dedi.

Kıyafetlerdeki çeşitliliğin, kültürün önemli bir parçası olan dansta da yer edindiğine, dansların da kıyafetler gibi bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiğine işaret eden Tiperu, kişinin dans şekline bağlı olarak hangi bölgeden geldiğinin anlaşılacağını kaydetti.

"Pek çok Afrikalı Türkiye'den alışveriş yapıyor"

Tiperu, "Türk kültürünü öğrenmeye devam ediyorum ama gördüğüm kadarıyla pek çok Afrikalı Türkiye'ye gelip alışveriş yapıyor. Bu, sizin kıyafetlerinizi sevdiğimiz anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, benzer şekilde Türklerin de Afrika ülkelerinden gelen giyim tarzına ve kıyafetlerine ilgi duyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Afrika, ankara, Kültür, Sanat, Miras, Moda, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika Kıyafetleri Kültürel Kimliği Yansıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles’taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek’e veda töreninde duygusal anlar yaşadı Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e veda töreninde duygusal anlar yaşadı
Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu’nu Meksika maçında tribünden izleyecek Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek

11:47
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
11:18
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü Dehşet anları kamerada
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
11:10
Ümit Özdağ hakim karşısında İşte ilk sözleri
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
16:52
Samsunspor transferde çok hızlı Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
16:48
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal’e transferin son gününde büyük şok
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
16:45
Skriniar’dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
Skriniar'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
16:40
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
16:36
Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
16:31
İstanbul’dan ev bakıyorlar Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray’a ’’Evet’’ dedi
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a ''Evet'' dedi
16:19
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
16:12
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
16:11
Yer: Erzurum Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Yer: Erzurum! Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 12:24:01. #7.13#
SON DAKİKA: Afrika Kıyafetleri Kültürel Kimliği Yansıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.