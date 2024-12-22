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Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfının (MÜSDAV) gençlik teşkilatı MÜSDAV Genç tarafından, "Renklerin ve Desenlerin Ahengi: Afrika Kültür Günü" etkinliği düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamada, MÜSDAV Genç tarafından dün Ahmet Hamdi Akseki Camisi Sergi Salonu'ndaki "Renklerin ve Desenlerin Ahengi: Afrika Kültür Günü" etkinliği, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ve öğrenci topluluklarının işbirliğiyle hayata geçirildi.

Kültürel alışverişi teşvik etmek, gençler arasında gönül köprüleri kurmak ve ümmet olma bilincini pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Afrika'nın eşsiz kültürel mirası farklı yönleriyle tanıtıldı.

Etkinlikte, ülke tanıtım stantları, fotoğraf sergisi, geleneksel kıyafet gösterimi, kültürel yemek tadımları, ödüllü Kahoot yarışması ve gençlerin yeteneklerini sergilediği "Sahne Sende" gösterimi gibi pek çok etkinlik yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSDAV Genç Başkanı Halis Aküzüm, Afrika Kültür Gününün, farklı kültürler arasında köprüler kurma çabasının bir parçası olduğunu belirtti.