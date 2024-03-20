Afrika'nın 39 ülkesinde temiz suya erişim en önemli 4 sorun arasında - Son Dakika
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Afrika'nın 39 ülkesinde temiz suya erişim en önemli 4 sorun arasında

Afrobarometer tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Afrika'nın 39 ülkesinde temiz suya erişim sorunu, işsizlik, ekonomik sıkıntılar ve sağlık gibi problemlerle birlikte en önemli ilk 4 sorun arasında yer alıyor. Benin ve Mozambik'te temiz suya erişim ülkenin en büyük sorunu iken, Gine, Nijer, Tanzanya, Togo, Etiyopya ve Namibya'da ise ikinci sırada yer alıyor. Araştırmaya göre, her 10 Afrikalıdan 6'sı temiz suya erişimde sıkıntı yaşamaktadır.

20.03.2024 11:51  Güncelleme: 11:51
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Afrika'nın 39 ülkesinde temiz suya erişim en önemli 4 sorun arasında sıralandı.

Afrika'da kamuoyu araştırmaları yapan Afrobarometer, kıtadaki 39 ülkede temiz suya erişim sorunuyla ilgili yaptığı araştırmanın sonucunu açıkladı.

Araştırmaya göre, kıtadaki 54 ülkenin 39'unda temiz su temini; işsizlik, ekonomik sıkıntılar ve sağlık gibi problemlerle en önemli ilk 4 sorun arasında sıralandı.

Benin ve Mozambik'te temiz suya erişim ülkenin sorunları arasında ilk sırada yer alırken Gine, Nijer, Tanzanya, Togo, Etiyopya ve Namibya'da ise ülke sorunları arasında ikinci sırada geldi.

Araştırmada, yaklaşık her 10 Afrikalıdan 6'sının temiz suya erişimde sıkıntı yaşadığı belirtildi.

Pan-Afrikanist araştırma kuruluşu Afrobarometer, Afrika'da demokrasi, yönetişim ve ekonomik koşullar başta olmak üzere farklı alanlarda kamuoyu anketleri yapıyor.

Kaynak: AA

Tanzanya, Etiyopya, Mozambik, Namibya, Afrika, Benin, Nijer, Gine, Çevre, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika'nın 39 ülkesinde temiz suya erişim en önemli 4 sorun arasında - Son Dakika

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