Afrika'nın 39 ülkesinde temiz suya erişim en önemli 4 sorun arasında sıralandı.
Afrika'da kamuoyu araştırmaları yapan Afrobarometer, kıtadaki 39 ülkede temiz suya erişim sorunuyla ilgili yaptığı araştırmanın sonucunu açıkladı.
Araştırmaya göre, kıtadaki 54 ülkenin 39'unda temiz su temini; işsizlik, ekonomik sıkıntılar ve sağlık gibi problemlerle en önemli ilk 4 sorun arasında sıralandı.
Benin ve Mozambik'te temiz suya erişim ülkenin sorunları arasında ilk sırada yer alırken Gine, Nijer, Tanzanya, Togo, Etiyopya ve Namibya'da ise ülke sorunları arasında ikinci sırada geldi.
Araştırmada, yaklaşık her 10 Afrikalıdan 6'sının temiz suya erişimde sıkıntı yaşadığı belirtildi.
Pan-Afrikanist araştırma kuruluşu Afrobarometer, Afrika'da demokrasi, yönetişim ve ekonomik koşullar başta olmak üzere farklı alanlarda kamuoyu anketleri yapıyor.
Son Dakika › Güncel › Afrika'nın 39 ülkesinde temiz suya erişim en önemli 4 sorun arasında - Son Dakika
Tüketici Konfederasyonu, çocuk parkının bulunduğu noktadan kanalizasyon atığının denize bırakıldığı ve çevrenin kasten kirletildiği iddiasıyla İSKİ hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüketici Konfederasyonu Çevre Komisyonu Başkanı, çevrenin herkese ait olduğunu ve yurttaşların duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Türk fındığı fidanlarının yetiştirildiği Türk Fındığı Tohum Plantasyonu'nda çalışmalar yürütülüyor. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Doç. Dr. Şemsettin Kulaç, Türk fındığının kuraklığa dayanıklı olduğunu ve ticari fındığın geleceğini kurtarabileceğini belirtti. Türk fındığı fidanlarına yoğun talep olduğunu söyleyen Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, tohum sorununu çözmek için Türk fındığı bahçeleri kurduklarını ifade etti.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında huzurevi sakinleriyle iftar programında bir araya geldi. Vali Yılmaz, iftar öncesi masaları dolaşarak hatırlarını sordu ve büyüklere hediyeler verdi. İftar programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı ve ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından dua edildi. Vali Yılmaz, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada huzurevi sakinlerine sağlık ve huzur dileyerek, onları saygı ve sevgiyle selamladı. Program, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisiyle sona erdi.
Antalya'da emekli hemşire Gülcan Ay tarafından kurulan dernek, down sendromlu ve engelli bireylerin el becerisi kazanmasını ve aile bütçesine katkıda bulunmasını sağlıyor. Dernek merkezinde özel bireylere dikiş, örgü, sabun yapımı gibi eğitimler verilerek istihdam imkanı sağlanıyor. 2013'ten bu yana 450'den fazla engelli bireyin istihdamına katkı sağlanmıştır.
Çankırı'da, velilerin okul kütüphanelerinden yararlanacağı 'Ödünç Kitabım Var Projesi' ile veliler, internet üzerinden okullardaki kütüphanelere erişerek istediği kitabı talep edebilecek. İstediği kitap, daha sonra öğrenci vasıtasıyla veliye ulaştırılacak. Proje kapsamında 13 ortaöğretim kurumundan 6 bin 700 öğrenci velisine 100 bine yakın kitabın hizmete sunulacağı belirtildi.
Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin polisteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra Trabzon Adliyesi'ne götürülen şüpheliler arasında maçtan sonra sahaya ilk atlayan kişi de bulunuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha önce yaptığı açıklamada sahaya giren 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve 12 kişinin gözaltında olduğunu belirtmişti. Fenerbahçe ise futbolcularla ilgili bir soruşturma olmadığını açıklamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya'nın istifa ettiği bildirildi. TFF Hukuk Kurulu, olaylı maçın soruşturmasını derinleştirmiş ve detaylı incelemenin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkleri açıklayacak. Fenerbahçe ise Olağanüstü Genel Kurul düzenleme kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde doğa yürüyüşü yapan Mertcan Katıoğlu ve Kamil Umut Turan isimli vatandaşlar, dağın zirvesinde mahsur kaldı. İhbar üzerine AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi ve zorlu arazi şartlarında mahsur kalan yürüyüşçüler kurtarıldı.
Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, sosyal hizmetin toplum üzerindeki etkileyici rolü vurgulandı. Rektör yardımcısı ve bölüm başkanı da konuşmalarında sosyal hizmetin önemine değindi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ise geleceğe yönelik projeler hakkında bilgi verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?