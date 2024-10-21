Afrikalı Kadınlar Lübnan'da Yardım Bekliyor - Son Dakika
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Afrikalı Kadınlar Lübnan'da Yardım Bekliyor

Afrikalı Kadınlar Lübnan\'da Yardım Bekliyor

İsrail saldırıları sonrası işsiz kalan Afrikalı kadınlar, Beyrut'ta barınakta yardım talep ediyor.

21.10.2024 13:17
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İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, çalışmak için gelip savaş nedeniyle işsiz kalan Afrikalı kadınlar kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

İsrail saldırılarının mağdur etmediği neredeyse hiçbir kesimin kalmadığı Lübnan'da, büyük mağduriyet yaşayan Afrikalı kadınlar, AA muhabirine konuştu.

Çalışmak için geldikleri Lübnan'da İsrail saldırıları sonrası yüzbinlerce insanın yerinden edilmesi nedeniyle işsiz kalan Afrikalı kadınlar Patricia Antwin, Isatu Kargbo ve Marion Binta Barrie Beyrut'ta geçici olarak yerleştirildikleri bir barınakta kalıyor.

Afrikalı 172 kadın ve 3 bebek, Lübnanlı gönüllüler tarafından bir barınağa yerleştirildi

Barınağın kurulmasına önayak olan yardım gönüllülerinden Lübnanlı Lea Ghorayeb, burada kalan Sierra Leoneli 172 kadın ve 3 bebeğin, İsrail saldırısına uğrayan bazı bölgelerden tahliye edildiğini söyledi.

Ghorayeb, sokakta kalan kadın ve çocuklar için bu barınağı açtıklarını belirtti.

Ayni ve nakdi bağışlarla yardımlarını sürdürdüklerini dile getiren Ghorayeb, "Bu bağışların bir kısmı onların Sierra Leone'ye geri gönderilmeleri için harcanacak, kalanı ise burayı biraz daha ev gibi bir yer haline getirmek için kullanılacak. Çünkü evrak işlerini tamamlamak biraz zaman alacak." dedi.

Kadınların ülkelerine dönebilmeleri için güvenlik kurumları, büyükelçilik ve hükümetleriyle iletişim halinde olduklarını aktaran Ghorayeb, çok az bir kısmının ülkelerine geri dönmek yerine Lübnan'da kalarak çalışmak istediğini ve onlar için de daha iyi bir konaklama ve iş imkanı aradıklarını kaydetti.

Ghorayeb, Beyrut'un güneyindeki Dahiye ile Sayda ve Nebatiye gibi ağır bombardıman altındaki bölgelerden gelen kadınların savaşın en büyük mağdurlarından biri olduğunu dile getirdi.

Sierra Leoneli kadınları sokakta uyurlarken gördüklerini ve barınağı 2 aylığına onlar için kiraladıklarını anlatan Ghorayeb, yardım çağrısında bulundu.

"Lübnan güvenli bir yer değil, ülkemize dönmek istiyoruz"

2021 yılında Lübnan'a gelen ve İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Sur kentinde çalışan Sierra Leoneli Patricia Antwin, hemen hemen her gün hava saldırısı düzenlenen bölgeden güvenlik nedeniyle ayrıldığını söyledi.

Antwin, Sur'dan ayrıldıktan sonra bir plajda, diğer kadınlarla birlikte hiçbir şey yiyip içmeden bir süre konakladıklarını, daha sonra yardım gönüllülerinin kendilerini buradan alarak barınağa getirdiğini anlattı.

Yardım gönüllülerine teşekkür eden Antwin, barınakta sokaktakinden daha iyi durumda olduklarını belirterek "Geldiğimizden beri bize üç öğün yemek veriyorlar. Yatak, çarşaf, hatta kadınların ihtiyacı olan malzemeleri de sağlıyorlar." dedi.

Antwin, "Hepimiz ülkemize dönmek istiyoruz. Lübnan, güvenli bir ülke değil. Durumumuz son derece kötü. Kendileri için çalıştığımız insanlar bize ya çok az ücret ödedi ya da paramızı hiç vermedi." diye konuştu.

"Çocuklarımı çok özlüyorum"

Ailesi için çalışmak adına Lübnan'a geldiğini aktaran Isatu Kargbo ise şunları söyledi:

"Sierra Leone'de bir oğlum ve bir kızım var. Onların hayatının daha iyi olması için buraya geldim. Çocuklarımı çok özlüyorum. Ailemi, annemi çok özlüyorum."

Kargbo, savaş nedeniyle Lübnan'da durumun çok kötü ve güvensiz olduğunu, çalıştığı yerden de parasını alamadığını ifade etti.

İki haftadır barınakta kaldığını belirten Kargbo, bir an önce ülkesine dönmek istediğini vurgulayarak insanlardan onlara uzanacak bir yardım eli beklediklerini söyledi.

"Acı çekiyoruz, mutlu değiliz"

Lübnan'da büyük bir otelde çalıştığını, savaş nedeniyle kimse gelmediği için otelin kapandığını ve işsiz kaldığını dile getiren Marion Binta Barrie ise "Acı çekiyoruz, mutlu değiliz. Çünkü önceden daha iyi bir yerde kalıyorduk, işe gidiyorduk, paramız vardı. Şimdi hiçbir şeyimiz yok." şeklinde konuştu.

Barrie, 3 haftadır ailesiyle iletişim kuramadığını, çok yoksul olan ailesine para gönderemediği için onların da büyük sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afrikalı Kadınlar Lübnan'da Yardım Bekliyor - Son Dakika

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