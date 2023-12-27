Afrin\'de bombalı motosiklet saldırısı: 5 çocuk yaralandı

??????? Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında, 5 çocuk yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan ilçe merkezindeki Servis Yolu Caddesi'nde, bir motosiklete yerleştirilen bomba patlatıldı.
Saldırıda yaralanan 5 çocuk, çevredeki hastanelere kaldırıldı??????.
Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.
Terör saldırısını henüz üstlenen olmadı.
Afrin ilçe merkezi, Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/ YPG'li teröristlerden kurtarılmıştı.
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