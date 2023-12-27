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Afrin'de bombalı motosiklet saldırısı: 5 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Afrin'de bombalı motosiklet saldırısı: 5 çocuk yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında, 5 çocuk yaralandı. Saldırı sonrasında yaralanan çocuklar hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Afrin\'de bombalı motosiklet saldırısı: 5 çocuk yaralandı
27.12.2023 - 13:49,
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??????? Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında, 5 çocuk yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan ilçe merkezindeki Servis Yolu Caddesi'nde, bir motosiklete yerleştirilen bomba patlatıldı.

Saldırıda yaralanan 5 çocuk, çevredeki hastanelere kaldırıldı??????.

Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Terör saldırısını henüz üstlenen olmadı.

Afrin ilçe merkezi, Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/ YPG'li teröristlerden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA
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