Afrin'de Güvenlik Personeli Alımı İçin Uzun Kuyruklar

20.08.2025 22:50
Afrin'de farklı din ve etnik kökenden yüzlerce genç, güvenlik personeli alımına başvurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığının Genel Güvenlik Teşkilatına personeli alımı için farklı din ve etnik kökenden yüzlerce genç, Afrin merkez karakolu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bakanlığın Afrin'e yönelik güvenlik personeli alımı duyurusu üzerine merkez ve köylerden çok sayıda genç başvuru yaptı.

Başvuru süresinin 3 gün olduğu personel alımı için Hesendere köyünden merkez karakoluna gelen ve kimlik bilgileriyle başvurusunu yapan Kawa Kawa, AA muhabirine, "Halkımıza hizmet etmek ve bölgemizi korumak, Afrin'i ve tüm Suriye'yi daha güzel günlere kavuşturmak istiyoruz. Hangi bölge olursa olsun korumaya hazırız." dedi.

Afrin'in Kevkebe köyünden gelen Muhammed Naser, güvenlik personeli alınacağını sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, kendisi gibi yüzlerce gencin başvuruda bulunduğunu söyledi. Naser, "Afrin halkına ve ilçemize hizmet etmek için büyük bir fırsat." diye konuştu.

İbbin köyünden gelen Mustafa Ebu Halit, "Durumlar gayet iyi, yoğun ilgi var. Şu ana kadar 150-200 genç başvuruda bulundu. Yetkililer başvuru yapanlara son derece iyi davranıyor." ifadesini kullandı.

Mabatlı'nın Alevi toplumundan Abbas Muhammed Hamada, ülkenin yeni yönetiminin çalışmalarına dikkati çekerek, "Biz bu toprağın evlatlarıyız, bu kimliğin ve milliyetin taşıyıcılarıyız. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aramızda sorun kalmayacaktır." dedi.

Afrinli Hristiyan Loay Mazan, ülkesinin güvenliği için Genel Güvenlik Teşkilatına katılmak istediğini belirterek, şehir merkezine geldiklerini ve aralarında mezhep ya da din ayrımı olmadığını söyledi.

Kaynak: AA

