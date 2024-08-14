Afrin'de patlayıcı yüklü araç patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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Afrin'de patlayıcı yüklü araç patladı: 2 yaralı

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Suriye'nin Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 sivil yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın söndürülürken, yaralılar hastanede tedavi edildi.

14.08.2024 11:33
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- Afrin'de patlayıcı yüklü araç patladı: 2 yaralı

AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 sivil yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilen patlayıcı infilak etti. İki sivilin yaralandığı olayda yerel kaynaklar, Raju caddesinde meydana gelen patlamada patlayıcının araca önceden yerleştirildiğini doğruladı. Patlamanın ardından çıkan yangın Suriye Sivil Savunma ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar ise kaldırıldıkları hastanede tedavi edildi.

Polis, bölgeyi trafiğe kapattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Afrin'de patlayıcı yüklü araç patladı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afrin'de patlayıcı yüklü araç patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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