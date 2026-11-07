AFSÜ'nün ev sahipliğindeki çalıştayda safranın yerli ilaca kazandırılması hedeflendi - Son Dakika
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AFSÜ'nün ev sahipliğindeki çalıştayda safranın yerli ilaca kazandırılması hedeflendi

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AFSÜ\'nün ev sahipliğindeki çalıştayda safranın yerli ilaca kazandırılması hedeflendi
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AFSÜ ev sahipliğinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'nda safran ana tema olarak belirlendi. Çalıştayda Afyon safranının yüksek kaliteli olduğu vurgulanırken, safranın moleküler düzeyde incelenerek yerli ilaç üretimine kazandırılması amaçlanıyor.

AFYONKARAHİSAR'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'nda ana tema 'Safran' olarak belirlendi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, bölgenin tıbbi ve aromatik bitki potansiyelinin ekonomiye ve sağlık sektörüne kazandırılması hedefleniyor.

Çalıştayda, AFSÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emel Yıldız, yürütülen çalışmaların Türkiye'ye ve bölgeye katkısını vurguladı. Yıldız, "Ülkemizin biyoçeşitlilik zenginliğini hem ekonomik olarak hem de sağlık ve kozmetik alanında değerlendirmiş olacağız. Sonuçta kazanan ülkemiz olacak" dedi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AFSÜ Rektörlüğü'nün kararlı duruşu sayesinde safranın bölgeye getirildiğini ve yapılan analizlerde Afyon safranının yüksek kaliteli olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Safranın önemine değinen Eroğlu, "Safran sindirimden psikolojik rahatsızlıklara ve dolaşım bozukluklarına kadar sağlık açısından fevkalade faydalı bir bitki. Türkiye'nin petrolden sonra en büyük cari açığı ilaç ithalatıdır. AFSÜ'nün safranın etken maddesini ve moleküler yapısını inceleyerek yerli ilaç üretimi doğrultusunda attığı bu adım gurur vericidir" dedi. Eroğlu ayrıca önümüzdeki yıl düzenlenecek çalıştay için ana konuların 'Sumak' ve 'Kenevir' olarak belirlendiğini söyledi.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, safranın geleneksel kullanımının ötesine geçerek teknolojik imkanlarla moleküler düzeyde incelendiğini vurguladı. Türkiye genelindeki akademisyen ve uzman tecrübesini AFSÜ çatısı altında birleştirdiklerini belirten Okumuş, "Türkiye'de dağınık halde yürütülen safran çalışmalarını tek bir havuzda toplayıp koordinasyonu sağlamak istedik. Amacımız sadece üretim veya baharat olarak kullanım değil; safranın molekülünü elde ederek ilaç sanayisine kazandırmak" diye konuştu.

Üniversite bünyesinde yetiştirilen safranlardan etken madde ekstrelerinin elde edildiğini belirten Rektör Okumuş, önümüzdeki yıl düzenlenecek çalıştayda Sağlık Bakanlığı ruhsatlı gıda takviyelerini ve çalıştayın sonuçlarını kamuoyuna sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: DHA
EkonomiSağlıkGüncelAfyonSon Dakika

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