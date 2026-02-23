Afyon'da Damızlık Manda Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyon'da Damızlık Manda Dağıtımı

Afyon\'da Damızlık Manda Dağıtımı
23.02.2026 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKÜ'de 30 damızlık manda boğası yetiştiricilere teslim edildi, manda yetiştiriciliği destekleniyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yetiştirilen 30 damızlık manda boğası (Comba), düzenlenen törenle yetiştiricilere teslim edildi.

Proje, İl Özel İdaresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirildi.

AKÜ Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde gerçekleştirilen damızlık manda tesliminde konuşan Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu projenin üniversite, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinin somut bir örneği olduğunu söyledi.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, üniversitenin temel vizyonunun bilginin sahaya ve üreticiye aktarılması olduğunu belirtti.

Dağıtımı yapılan damızlık boğaların bilimsel çalışmalar sonucunda yetiştirildiğini ifade eden Karakaş, yerli ırkların ıslahına yönelik projelerle Afyonkarahisar'da hayvancılığın güçlendirildiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından 30 damızlık manda boğası yetiştiricilere teslim edildi.

Proje ile sürü verimliliğinin artırılması, genetik kapasitenin güçlendirilmesi ve Afyonkarahisar'da manda yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Törende, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyon'da Damızlık Manda Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
20:38
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
19:54
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
19:31
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
19:01
Canlı anlatım: Fenerbahçe için stresli dakikalar
Canlı anlatım: Fenerbahçe için stresli dakikalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 21:59:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Afyon'da Damızlık Manda Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.