Afyon\'da Kavga: 3 Gözaltı

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Afyonkarahisar'da kavga ettikleri 2 kişiden birini silahla vuran diğerini de darbederek yaralayan 3 kişi gözaltına alındı.

Ataköy Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.D bacağından silahla vurulurken E.A. da darp sonucu yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin K.K, R.D. ve R.K. olduğunu belirledi.

Ekipler, ruhsatsız tüfek ve tabanca ile yakaladıkları şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.