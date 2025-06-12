Afyon Sucuğu AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyon sucuğunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasına ilişkin, "Ülkemizin yerel değerlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Afyon sucuğunun, AB'de tescillenen 35'inci coğrafi işaretli ürün olarak kayıtlara geçtiğini belirten Kacır, "Uluslararası coğrafi işaret tescilinde bu hafta ikinci kez, yine Afyonkarahisar ile ilgili güzel bir haberi paylaşıyoruz. Ülkemizin yerel değerlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.