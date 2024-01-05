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Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hobi bahçeleri açıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hobi bahçeleri açıldı

Afyonkarahisar Belediyesi, hobi bahçelerinin açılışını gerçekleştirdi. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, hobi bahçelerinin sayısının artırılması gerektiğini belirtirken, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise projenin önceliklerinin emekliler olduğunu vurguladı. Açılışta AK Parti milletvekilleri de konuşma yaptı.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hobi bahçeleri açıldı
05.01.2024 - 16:23,  Güncelleme: 16:28
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Afyonkarahisar Belediyesince yapılan hobi bahçelerinin açılışı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Devlet Parkı'ndaki açılışta, kentteki 3 alanda hobi bahçelerinin olduğunu belirtti.

Hobi bahçelerinin sayılarının daha fazla artırılması gerektiğini aktaran Yiğitbaşı, "Belediye başkanımıza, insanımızı toprakla, tarımla ve doğayla buluşturabilme imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum."dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de projede önceliklerinin emekliler olduğunu belirterek, "Yıllarca çalışıp emekli olan hemşerilerimizin toprakla iç içe olmasını sağlamak, tarımla uğraşarak bir rehabilite ortamı oluşturmak adına bu yola çıktık. Hobi bahçelerinde hak sahibi olan vatandaşlarımız da memnunlar." ifadesini kullandı.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından hobi bahçesinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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