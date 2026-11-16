Afyonkarahisar Çay'da Karamık Gölü'nde su kuraklık nedeniyle 30 santimetreye indi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Çay'da Karamık Gölü'nde su kuraklık nedeniyle 30 santimetreye indi

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Afyonkarahisar Çay\'da Karamık Gölü\'nde su kuraklık nedeniyle 30 santimetreye indi
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulunan Karamık Gölü, kuraklık nedeniyle su kaybetti; gölde derinlik 30 santimetreye kadar indi. Gölden geçimini sağlayan Koçbeyli İdris Doğan, su çekildiği için balıkların yaşamadığını, kar yağışı olmazsa gölün tamamen kuruyacağını belirtti.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki Karamık Gölü'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde azaldı.

Çay- Dinar yoluna yakın noktada bulunan, 40 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve etrafındaki Çay ilçesine bağlı 5 köy halkının istifade ettiği Karamık Gölü'nde geçen yıl yangınlarla mücadele edildi. Bu yıl ise kuraklık nedeniyle suyu önemli ölçüde çekilen gölün en derin noktası 30 santimetreye kadar düştü.

Koçbeyli İdris Doğan, Karamık Gölü'nden geçimini sağladığını belirterek, "Gölümüzde balık yaşamaz oldu. Bir zamanlar bölgenin sazan ve turna balığı ihtiyacı bu gölden karşılanıyordu. Şu an hiç kalmadı. Su çekildi. Derinliği olmayan bir gölde balık yaşamaz. Zaman zaman ördek ve bazı kuşlar gagalarını temizlemek için göle geliyor. Seneye bu kuşlar da olmayacak. Bu yıl kar yağışı olmazsa göl tamamen kurur. Su kaynakları göl için yetersiz" dedi.

Haber- Kamera: Muzaffer NAL/ÇAY,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Çay'da Karamık Gölü'nde su kuraklık nedeniyle 30 santimetreye indi - Son Dakika
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