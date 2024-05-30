Afyonkarahisar Çay ilçesinde El Sanatları Sergisi açıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Çay ilçesinde El Sanatları Sergisi açıldı

Afyonkarahisar Çay ilçesinde El Sanatları Sergisi açıldı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen El Sanatları Sergisi, Çayıryazı köyündeki ilkokulda açıldı. Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları ürünler sergileniyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kurslarda üretilen eserlerin görücüye çıkmaya başladığını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Uçak ise kadınların hem kendilerini geliştirdiği hem de ürünlerini satarak gelir elde ettiği Hayat Boyu öğrenme kursları hakkında bilgi verdi. Serginin açılışında sertifikalar da dağıtıldı ve katılımcılar arasında mahalle muhtarları, öğretmenler ve davetliler yer aldı.

30.05.2024 11:47
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından "El Sanatları Sergisi" açıldı.

İlçe bağlı Çayıryazı köyündeki ilkokulda açılan sergide, kursiyerlerin yıl içinde hazırladıkları ürünler yer alıyor.

Çay İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 2023-2024 yılında ilçeye bağlı belde ve köylerde açılan kurslarda el emeği göz nuru eserlerin görücüye çıkmaya başladığını belirterek, çalışmayı yürüten tüm öğretmen ve kursiyerleri tebrik etti.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Uçak da Hayat Boyu öğrenme kurslarıyla kadınların hem kendilerini geliştirdiğini hem de yaptığı ürünleri satışa sunarak kendilerine gelir elde ettiklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikalar verilerek, serginin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa mahalle muhtarları, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Çay ilçesinde El Sanatları Sergisi açıldı - Son Dakika

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