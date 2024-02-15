Afyonkarahisar'da 12 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 12 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar\'da 12 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da yapılan bir operasyonda, 12 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E isimli şahsın kimliğini sorguladıklarında hapis cezası olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

15.02.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
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Afyonkarahisar'da 12 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir adreste kimliğini sorguladığı M.E'nin 12 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da FETÖ şüphelisi yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün kadın yapılanmasında yer alan M.K'yi Ali İhsanpaşa Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 12 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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