Afyonkarahisar'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afyonkarahisar'da saat 06.24'te meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem, AFAD tarafından 6,99 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem sonrasında yetkililer tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi.

11.07.2024 07:31
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Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Gelen tüm çağrılar değerlendirilmiştir. AFAD ile ilgili kurumların sahada yaptığı taramalara göre olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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