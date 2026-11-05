Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen saldırgan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde yakalandı. Saldırgan, yakalanmasının ardından gözaltına alındı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen saldırgan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı.
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5.11.2026 22:25:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen saldırgan Eskişehir'de yakalandı - Son Dakika
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