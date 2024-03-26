Afyonkarahisar\'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da bir haftada yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bir hafta boyunca yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 9 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Altınok, konuşmasında Ankara'nın hızlanması gerektiğini vurgulayarak, belediye başkanlarının kentin geleceğini belirlediğini söyledi. Altınok, Ankara'nın bir şantiye olacağını ve herkesin kazanacağını ifade etti.
MÜSİAD Azerbaycan şubesi, Ahıska Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sabirabat kentinde iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi, Sabirabat Valisi, MÜSİAD yetkilileri, Azerbaycanlı milletvekilleri, iş adamları, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin güçlendiği vurgulandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Rize'yi ziyaret etti. Babacan, kent merkezinde vatandaşları selamladı ve Ardeşen ilçesinde horon oynadı. İftar programında konuşan Babacan, Türkiye'nin sıkıntılı günler yaşadığını ve geçim sıkıntısının büyük olduğunu savundu. Yerel seçimlerle ilgili olarak ise Babacan, belediyeciliği temiz ve şeffaf yapacaklarını söyledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet yoldan çıkarak yeşil alan üzerine devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara karayolu OSB köprülü kavşağında saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. Kamyonetin sürücüsü Muzaffer D. ve yanındaki yolcu Selahattin D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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