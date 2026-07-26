Afyonkarahisar'da Aile Kampı Sona Erdi
Afyonkarahisar'daki aile çadır ve karavan kampında yarışmalar yapıldı, madalya töreni düzenlendi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen "Aile Çadır ve Karavan Kampı" sona erdi.
Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin ikinci gününde, ailelere yönelik çeşitli yarışmalar yapıldı.
Takım oyunlarının ardından madalya töreni yapıldı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, etkinliğe katılan ailelere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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