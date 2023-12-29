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Afyonkarahisar'da Annenin Gönül İlişkisi Yaşadığı Kişiyi Öldüren Zanlı İntihar Etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Annenin Gönül İlişkisi Yaşadığı Kişiyi Öldüren Zanlı İntihar Etti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde bir evde meydana gelen olayda, annesinin gönül ilişkisi yaşadığı kişiyi silahla öldüren zanlı, daha sonra intihar etti. Jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Sağlık ekipleri, evde bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Zanlının annesi ise ifadesinde, oğlunun ev sahibiyle ilişkisi olduğunu ve olayın ardından intihar ettiğini iddia etti.

Afyonkarahisar\'da Annenin Gönül İlişkisi Yaşadığı Kişiyi Öldüren Zanlı İntihar Etti
29.12.2023 - 00:01,
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde annesinin gönül ilişkisi yaşadığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar etti.

Tatarlı beldesinde ihbar üzerine bir eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, evde silahla vurulmuş olan Y.K. (65) ve T.C'nin (29) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evde bulunan T.C'nin annesi S.C'nin (55) ilk ifadesinde ev sahibi Y.K. ile gönül ilişkisi yaşadıklarını söylediği, durumu öğrenen oğlunun Y.K'yi silahla başından vurup intihar ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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Jandarma, Tatarlı, Olay, Güvenlik, Polisiye, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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