Afyonkarahisar\'da Annenin Gönül İlişkisi Yaşadığı Kişiyi Öldüren Zanlı İntihar Etti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde annesinin gönül ilişkisi yaşadığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar etti.
Tatarlı beldesinde ihbar üzerine bir eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, evde silahla vurulmuş olan Y.K. (65) ve T.C'nin (29) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evde bulunan T.C'nin annesi S.C'nin (55) ilk ifadesinde ev sahibi Y.K. ile gönül ilişkisi yaşadıklarını söylediği, durumu öğrenen oğlunun Y.K'yi silahla başından vurup intihar ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.
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