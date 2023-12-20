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Afyonkarahisar'da Aynı Aileden 4 Kişi Silahla Öldürüldü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Aynı Aileden 4 Kişi Silahla Öldürüldü

Afyonkarahisar'ın Çayırbağ beldesinde bir evden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, aynı aileden 3'ü kadın 4 kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi. Zanlı, cinayeti ailevi nedenlerden dolayı işlediğini söyledi ve tutuklandı. Cenazeler defnedildi.

Afyonkarahisar\'da Aynı Aileden 4 Kişi Silahla Öldürüldü
20.12.2023 - 17:09,
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Afyonkarahisar'da aynı aileden 3'ü kadın 4 kişi silahla öldürüldü.

Merkeze bağlı Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, Havva Ş.T. (24), babası Adem Ş. (45), annesi Cemile Ş. (43) ve anneannesi Emine T'nin (66) av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.

Olayın ardından kaçan Havva Ş.T'nin boşanma aşamasındaki eşi Mert Muharrem T. (25), Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri süren zanlının, olayda kullandığı değerlendirilen av tüfeğine el konuldu.

Zanlının, jandarmadaki ilk ifadesinde, cinayeti ailevi nedenlerden dolayı işlediğini söylediği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Mert Muharrem T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "birden fazla kişiyi kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Cenazeler defnedildi

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinden alınan cenazeler, kılınan namazın ardından belde mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, hayatını kaybedenlerin, akrabaları olduğunu belirtti.

Havva Ş.T. ve Mert Muharrem T'nin bu hafta boşanma davalarının olduğu öğrenildi.

Çiftin 2022'de bir televizyon programına katılarak çocukların velayeti dolayısıyla karşı karşıya geldiği, olaydan sonra 3 yaşındaki çocuklarının devlet korunmasına alındığı belirtildi.

Bu arada, Mert Muharrem T, hakkında daha önce 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği bildirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çayırbağ, Jandarma, Olay, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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