Afyonkarahisar'da Baraja Düşen Otomobil Dalgıç Yardımıyla Çıkarıldı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde baraja düşen otomobil, dalgıç yardımıyla çıkarıldı.
M.Ö, balık tutmak için gittiği Akdeğirmen barajında otomobilini park ettikten sonra el frenini çekmedi.
Bir süre sonra otomobil, baraja düştü ve gözden kayboldu.
M.Ö, otomobilinin çıkartılması için yetkililerden yardım istedi.
Antalya İHH Arama Kurtarma ekibinden gelen bir dalgıcın yardımıyla otomobil, çekiciyle barajdan çıkartıldı.
M.Ö, otomobilinin çıkartılmasında destek veren jandarma ve İHH'nın dalgıç personeline teşekkür etti.
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