Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Operasyonu

9 ildeki operasyonda 20 şüpheliden 8'i tutuklandı; dolandırıcılıkta 17.5 milyon lira ele geçirildi.

24.09.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüphelinden 8'itutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından "sıfır faizli kredi", "ucuz ürün satışı" ve "ucuz otel ile villa rezervasyonu" reklamları vererek dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 272 kişiden yaklaşık 17 milyon 500 bin lira alarak kripto hesaplara aktaran 20 zanlıyı belirledi.

Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Muğla, Nevşehir ve Samsun'daki adreslerine düzenlenen operasyonda, çok sayıda dijital materyal ile başkalarına ait banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Ekipler, dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde ise çok sayıda vatandaşın kimlik bilgileri, fotoğrafları, kripto hesaplarına ve mobil bankacılık uygulamalarına ait giriş şifreleri tespit edildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Sosyal Medya, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
11:48 Ali Koç, İsmail Kartal’a haber yolladı: Sakın bunu yapma Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı: Sakın bunu yapma
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
19:38 80’lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı 80'lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı!
19:18 Guardiola’yı yıkan haber Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı Guardiola'yı yıkan haber! Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı
19:07 İstanbul’da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı
18:49 Bu ifadeler çok konuşulur Galatasaray’dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması Bu ifadeler çok konuşulur! Galatasaray'dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
18:21 Trafikte sürücülere silahlı tehdit Gerçek bambaşka çıktı Trafikte sürücülere silahlı tehdit! Gerçek bambaşka çıktı
18:18 İran’da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var İran'da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var!
18:08 Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya’dan yanıt: Alçakça bir yalan Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
18:01 Eski sevgili dehşeti Genç kadın, kocası evde yokken katledildi Eski sevgili dehşeti! Genç kadın, kocası evde yokken katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 14:04:31. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement