Afyonkarahisar\'da Dolu Zararı Tespiti

Afyonkarahisar'ın Nuribey beldesinde etkili olan dolu nedeniyle tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmaları kapsamda beldedeki ekili mısır, bal kabağı ve patates arazilerinde inceleme yaptı.

Hasar tespit çalışmalarına katılan ve çiftçilerle bir araya gelen AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yurdunuseven, yaptığı açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle bölgede hasar tespiti yapması yapıyor. Tespitlerin ardından çiftçilerin zararlarının karşılanması için elimizden geleni yapacağız. Üreticimizin emeğini korumak ve tarımsal üretimin sekteye uğramaması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz."ifadesini kullandı.