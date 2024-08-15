Afyonkarahisar'da Eber Gölü sazlık alanında yangın çıktı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Eber Gölü sazlık alanında yangın çıktı

Afyonkarahisar\'da Eber Gölü sazlık alanında yangın çıktı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlık alanında çıkan yangın zarara neden oldu. İtfaiye ekipleri müdahale edemedi.

15.08.2024 11:45
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlık alanında çıkan yangın zarara neden oldu.

Derekarabağ köyü yakınlarında göldeki sazlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri gölün kuruyan kesimlerinin zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere müdahale edemedi.

Bir süre sonra sönen yangında, yaklaşık 10 dönümlük sazlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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