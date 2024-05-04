Afyonkarahisar'da Ehliyetsiz Drift Yapan Kişiye 45 Bin 210 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Ehliyetsiz Drift Yapan Kişiye 45 Bin 210 TL Cezai İşlem Uygulandı

Afyonkarahisar\'da Ehliyetsiz Drift Yapan Kişiye 45 Bin 210 TL Cezai İşlem Uygulandı

Afyonkarahisar'da, Adnan Kahveci Caddesi'nde otomobiliyle drift yapan ve ehliyeti olmayan R.K'ye, polis ekipleri tarafından 45 bin 210 lira idari para cezası kesildi. Şüpheli, Hıdırlık mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı.

04.05.2024 09:57
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Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan ehliyetsiz kişiye, 45 bin 210 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.K'nin Adnan Kahveci Caddesi'nde otomobille drift yaptığını belirledi.

Polis ekipleri, şüpheliyi Hıdırlık mevkisi yakınlarında yakaladı.

Ehliyetinin de olmadığı belirlenen sürücü R.K'ye 45 bin 210 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Ehliyetsiz Drift Yapan Kişiye 45 Bin 210 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Ehliyetsiz Drift Yapan Kişiye 45 Bin 210 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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