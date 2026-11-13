Afyonkarahisar'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ilçe merkezinde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S. ilçe merkezinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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