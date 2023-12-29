Afyonkarahisar\'da FETÖ üyeliğinden hükümlü 2 kişi gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında 2 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet çalışanları Y.İ. ile hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.D'yi yakaladı.
Hükümlülerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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