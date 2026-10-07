Afyonkarahisar\'da "Gazze\'ye Destek Yürüyüşü" yapıldı

Afyonkarahisar'da " Gazze'ye Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eski binası önünde toplanan 7 bin öğrenci, öğretmen ve veli, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Kurtuluş Caddesi'nden Zafer Meydanına kadar yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavedi yapıldı, Gazze için dua edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, burada yaptığı konuşmada, bugün Afyonkarahisar'dan yükselen sesin Gazze'ye, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, Doğu Türkistan'a ve dünyanın neresinde bir zulme uğrayan varsa bütün mazlumlara ulaşmasını istediklerini söyledi.

Bugün atılan her adımı bir dua, her sesi bir selam ve her yürüşüyü insanlığa emanet bırakılmış bir mesaj olarak gördüklerini dile getiren Altınkaynak, "Rabbim Gazze'de hayatını kaybeden bütün mazlumlara rahmet eylesin. Yaralılara şifa, ailelerine sabır versin." dedi.