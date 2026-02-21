Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde baraj göletine düşen genç boğuldu.
Doğan K. (22) atıyla arazide gezerken Ayazini Baraj Göleti'ne düştü.
Doğan K'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine AFAD, jandarma, UMKE, sağlık ile Ankara ve Konya'dan dalgıç ekipleri sevk edildi.
Dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla göletten çıkarılan Doğan K'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Genç Boğuldu - Son Dakika
