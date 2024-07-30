Afyonkarahisar\'da hafif ticari araç ile traktör çarpışması: 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.B.Y. (23) idaresindeki 35 AEU 301 plakalı hafif ticari araç, Güney beldesi yakınlarında R.Ç'nin (75) kullandığı 03 LU 427 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile traktör de bulunan D.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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