Afyonkarahisar'da Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda kapalı oyun alanı açıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda kapalı oyun alanı açıldı

Afyonkarahisar\'da Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu\'nda kapalı oyun alanı açıldı

Afyonkarahisar'da bulunan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda kapalı oyun alanının açılışı gerçekleştirildi. Açılışta, okul bahçesine yapılan geleneksel çocuk oyunları alanında öğrencilerle oyunlar oynandı. Ayrıca, öğrenci ve çalışan sağlığını koruma amacıyla yapılan revir ziyaret edildi. Okulun Kız Halk Oyunları ekibi ise il yarışmasında birinci olduğu için madalya töreni düzenlendi. Okul Müdürü Murat Diktaş, öğrencileri ve antrenörü kutlayarak, bahçeyi güzelleştirme ve oyun alanları oluşturma gibi çalışmaların öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler de katıldı.

29.02.2024 16:25
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Afyonkarahisar'da Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda kapalı oyun alanının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta, hareketli yaşam ve sportif faaliyetler projesi kapsamında okul bahçesine yapılan geleneksel çocuk oyunları alanında öğrencilerle oyunlar oynandı.

Öğrenci ve çalışan sağlığını koruma amacıyla yaptırılan revir ziyaretinde bulunuldu.

Okul sporları halk oyunları il yarışmasında minikler dalında il birincisi olan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Kız Halk Oyunları ekibi için madalya töreni yapıldı.

Okul Müdürü Murat Diktaş, öğrencileri ve antrenörü halk oyunları il birinciliğinden dolayı kutladı.

Diktaş, "Akademik açıdan başarılı, hayat boyu yaşamdan keyif alan ve mutlu nesiller yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Bunun için bahçemizi güzelleştiriyoruz, oyun alanları oluşturuyoruz, revir hizmetimiz var." dedi.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil, Okul Müdürü Murat Diktaş, idareci, öğretmen ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

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