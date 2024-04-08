Afyonkarahisar'da hükümlü cezaevine götürüldü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da hükümlü cezaevine götürüldü

Afyonkarahisar\'da hükümlü cezaevine götürüldü

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 3 yıl 10 ay 3 kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ, il jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yakalandı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

08.04.2024 13:39
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Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan 3 yıl 10 ay 3 kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ, kentteki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Cezaevi, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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