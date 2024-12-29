Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde aranan 2 firari hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri, aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.M. ve M.C.K'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da İki Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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