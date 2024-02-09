Afyonkarahisar'da Kaçak Akaryakıt ve Sahte Makaron Operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaçak Akaryakıt ve Sahte Makaron Operasyonu

Afyonkarahisar\'da Kaçak Akaryakıt ve Sahte Makaron Operasyonu

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yeri ve araçta yaptığı aramada 3 bin 350 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi. Aynı operasyonda, kentteki bir ev ve iş yerinde yapılan aramada ise 80 bin sahte bandrollü boş makaron bulundu. Şüphelilere adli işlem uygulandı.

09.02.2024 11:47  Güncelleme: 11:48
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Afyonkarahisar'da 3 bin 350 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi,

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yeri ve araçta yaptığı aramada 3 bin 350 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

Şüpheli N.K'ye adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da 80 bin makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir ev ve iş yerinde yaptığı aramada, 80 bin sahte bandrollü boş makaron bulundu.

Ekipler, şüpheliler H.G. ile S.G'ye adli işlem uyguladı.

Kaynak: AA

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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