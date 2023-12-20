Afyonkarahisar\'da kaçak sigara operasyonu: 14 bin makaron ele geçirildi

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MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı•
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 14 bin makaron ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 14 bin makaron, 18 kilogram kaçak tütün, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 doldurma makinesi ile kompresör ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.Z. hakkında adli işlem başlatıldı.
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