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Afyonkarahisar'da kaçak sigara operasyonu: 14 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kaçak sigara operasyonu: 14 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak sigara üretimi yapıldığı belirlenen adreste 14 bin makaron, 18 kilogram kaçak tütün, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 doldurma makinesi ile kompresör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da kaçak sigara operasyonu: 14 bin makaron ele geçirildi
20.12.2023 - 15:03,
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 14 bin makaron ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 14 bin makaron, 18 kilogram kaçak tütün, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 doldurma makinesi ile kompresör ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Z. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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