AFYONKARAHİSAR'da otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 5 aracın karıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; otomobil sürücüsü, arkadan gelen ambulansa yol vermek için ani manevra yaptı. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. 5 aracın hasar gördüğü kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar- Konya kara yolundaki trafik akışı durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda araçların kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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