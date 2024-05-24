Afyonkarahisar'da kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da etkili olan kötü hava şartları, rüzgarın ağaçları devirmesi ve dolu yağışının hayatı durma noktasına getirmesiyle birlikte birçok olumsuzluğa neden oldu. Polisler, yollara devrilen ağaçları kaldırarak olası kazaların önüne geçti. Şuhut ilçesinde ise rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi ve elektrik kesintileri yaşandı. Emirdağ ilçesinde ise fındık büyüklüğünde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

24.05.2024 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiledi

Yollara devrilen ağaçları polisler kaldırdı, dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da etkili olan kötü hava şartları birçok olumsuzluğu da beraberindeki getirirken, kentin birçok bölgesinde rüzgar ağaçları devirdi. Devrilen ağaçları yollardan trafik polisleri kaldırırken, birçok ilçede de dolu ve yağmur yağışı etkili oldu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan rüzgarlı ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar- Denizli karayolunda rüzgardan dolayı kırılan ağaçlar yola devrildi. Yoldaki ağaçları ise o sırada bölgede devriye gezen trafik polisleri düştükleri yerden kaldırdı. Polislerin ağaçları kaldırması yaşanabilecek kazaların da önüne geçti.

Rüzgarın etkili olduğu bir başka yer ise Şuhut ilçesi oldu. İlçede bazı köylerde ağaçlarda rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi. Bazı köylerde ağaçların elektrik iletim hatlarının üzerine devrilmesinde dolayı kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı.

Emirdağ ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede fındık büyüklüğünden yağan dolu kısa sürede etkili oldu.

Kent merkezindeki ise sağanak yağış kısa süreliğine de olsa etkili olurken, bazı yollarda yağıştan dolayı su birikintileri oluştu. Yağış trafiği de olumsuz etkiledi.

Kaynak: İHA

Emirdağ, Şuhut, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı
22:52 Son anket yayınlandı CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor
22:44 Trabzonspor’u 3-2 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:32 İstanbul’da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
18:48 Ayhan Bora Kaplan’ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu’nun ismi istendi Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu'nun ismi istendi
01:06 Serdar Topraktepe’den şampiyonluk sözleri: Kupa için her şeyimizi verdik Serdar Topraktepe'den şampiyonluk sözleri: Kupa için her şeyimizi verdik
00:41 ABD’ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk’ı da şaşırttı ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı
00:21 ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan SEC, spot Ethereum ETF’lerine onay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC), spot Ethereum ETF'lerine onay
23:55 Yine rahat durmadı 5 maç ceza alan Mert Hakan’dan olay paylaşım Yine rahat durmadı! 5 maç ceza alan Mert Hakan'dan olay paylaşım
23:51 Eski vekil meclis balkonuna Filistin bayrağı basıp hem İsrail’i hem de ülkesini eleştirdi Eski vekil meclis balkonuna Filistin bayrağı basıp hem İsrail'i hem de ülkesini eleştirdi
23:03 Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti
22:49 PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’ye ceza yağdırdı PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 01:48:42. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement