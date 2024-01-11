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Afyonkarahisar'da metruk binada bir kişi ölü bulundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da metruk binada bir kişi ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Fakıpaşa Mahallesi'nde bulunan bir metruk binada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, A.S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Alkollü olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edilen Ş.S. ise hastaneye kaldırıldı. Polis, yapılan araştırmada A.S. ile Ş.S'nin birlikte alkol aldıklarını ve metruk evde alkol, kolonya ve şişeler bulunduğunu tespit etti. A.S'nin cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Afyonkarahisar\'da metruk binada bir kişi ölü bulundu
11.01.2024 - 19:01,  Güncelleme: 19:02
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Afyonkarahisar'da bir metruk binada 1 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fakıpaşa Mahallesi 192. Sokak'taki bir metruk binada, iki kişinin hareketsiz yattığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binadaki A.S'nin (54) yaşamını yitirdiği belirlendi, alkollü olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edilen Ş.S. (58) ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmada A.S. ile Ş.S'nin binada birlikte alkol aldıklarını tespit etti. Metruk evde alkol, kolonya ve şişeler bulundu.

Yapılan incelemenin ardından A.S'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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