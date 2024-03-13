Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde metruk evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Çakır Mahallesi'ndeki iki katlı metruk evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi ve bitişiğindeki bina da hasar gördü.

13.03.2024 11:28  Güncelleme: 11:28
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü.

Çakır Mahallesi'ndeki metruk binada henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevreden, binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında bina kullanılamaz hale gelirken bitişiğindeki binada da hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde metruk evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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