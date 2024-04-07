Afyonkarahisar\'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, meralara korunga tohumu dağıttı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında Balçıkhisar, Atlıhisar, Güneytepe ve Aydın köylerinde bulunan meralar için çiftçilere bin 80 kilogram korunga tohumu dağıttı.