Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
S.Ö, (33) idaresindeki 03 AFC 016 plakalı 3 tekerlekli motosiklet, Sinanpaşa ilçesi Kılıçarslan beldesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile motosikletteki A.İ, (38) Ş.K. (35) ve S.K. (7) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
M.B'nin (50) kullandığı 03 AV 149 plakalı otomobilin Beyyazı ile Çıkrık beldesi arasında çarptığı M.Ç. (7) yaralandı.
Çocuk, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
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Elazığ'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı. Vatandaşlar bayram tatili için şehir dışına gitmek için otogara akın etti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evden 100 bin liralık altın çalan şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ev sahibi polise başvurduktan sonra olayı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi ve kısa sürede gözaltına alındı. Şahıs, adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında Balçıkhisar, Atlıhisar, Güneytepe ve Aydın köylerinde bulunan meralar için çiftçilere bin 80 kilogram korunga tohumu dağıttı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil ters döndü ve içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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