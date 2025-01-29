Afyonkarahisar'da minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.Ç. (24) idaresindeki 27 AVZ 696 plakalı minibüs, Afyonkarahisar- Konya kara yolunun 8. kilometresinde refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.Ç. ile araçtaki S.Ç. ve M.Ç. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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