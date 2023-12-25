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Eğitim Bir-Sen Üyeleri, Öğretmene Yapılan Bıçaklı Saldırıya Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Eğitim Bir-Sen Üyeleri, Öğretmene Yapılan Bıçaklı Saldırıya Tepki Gösterdi

Afyonkarahisar'da Eğitim Bir-Sen üyeleri, kentte görev yapan öğretmenin öğrencisi tarafından bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmasına tepki gösterdi. Sendika üyeleri, saldırıyı kınamak amacıyla bir araya gelerek caydırıcı ve önleyici tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Eğitim Bir-Sen Üyeleri, Öğretmene Yapılan Bıçaklı Saldırıya Tepki Gösterdi
25.12.2023 - 17:14,
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Afyonkarahisar'da Eğitim Bir-Sen üyeleri, kentte görev yapan öğretmenin öğrencisi tarafından bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmasına tepki gösterdi.

Sendika üyeleri, 22 Aralık'ta yaşanan olayda din kültürü öğretmeni M.K'nin (45) öğrencisi tarafından bıçakla yaralanmasına tepki göstermek amacıyla Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bir araya geldi.

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan, burada yaptığı açıklamada, eğitimcileri hedef alan şiddet saldırılarını kınadıklarını söyledi.

Bu tür şiddet saldırılarına karşı caydırıcı ve önleyici tedbirler alması gerektiğini ifade eden Arslan, "Okullar kaba kuvvetle problem çözülecek yerler değildir. Bu saldırılar geleceğimizi karartmakta, eğitim camiasını tedirgin etmekte, birçok mağduriyete neden olmaktadır. Eğitimcilere yönelik her saldırı, aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple, cehalete dayanan şiddeti veya şiddete dayanan cehaleti bir an evvel ortadan kaldırmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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