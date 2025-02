Afyonkarahisar'da Orman Fabrikasında Yangın

Güncel

(AFYONKARAHİSAR) - Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangına ilişkin açıklama yapan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yangında herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi.

Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesinde bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 46 itfaiye, 7 arazöz, 4 TOMA, 3 AFAD aracı ve 176 personelle söndürme çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yangının çıktığı fabrikaya giderek incelemelerde bulundu. Yiğitbaşı, incelemesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Yangında herhangi bir can kaybı olmadığını belirten Yiğitbaşı, tedbir amaçlı olay yerinde iki ambulansın bekletildiğini kaydetti. Yiğitbaşı, şunları söyledi:

"2 ambulans ve 6 personel tedbir amaçlı olay yerinde bulunuyor. Bir mobilya toptancısında gerçekleşmesinden dolayı tabii yangın çok büyüdü. İçeride ahşap ve suntadan çok fazla malzeme var ve dolayısıyla yanıcı maddeler. Biz bütün ilçelerden, beldelerden itfaiye araçlarını buraya sevk ettik. İşletme sahibiyle de görüştüm şu an için Allah'a şükür bir can kaybımız olmadığını değerlendiriyorum. Çalışanlardan kimse yok içeride. Yangınla ilgili şu an herhangi bir şey söylemek için erken. Ancak bir elektrikli malzemeden ya da belki sigara izmaritinden kaynaklandığı düşüncesi var işletme sahibinde. Büyük bir yangınla karşı karşıyayız. Ekipler burada. Yangının arka taraftaki diğer işletmelere de ulaşmaması için önlem aldık çünkü orada da yanıcı maddeler olabileceğini değerlendiriyoruz. Plastik işletmemiz var. Umuyoruz ki daha fazla işletmemiz zarar görmesin."

Valilik: Isparta ilinden de tedbir amaçlı olarak 5 itfaiye 15 personel yola çıkmıştır

Afyonkarahisar Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Isparta'dan tedbir amaçlı 5 itfaiye ile 15 personelin yola çıktığı bildirildi.

"Afyonkarahisar Merkez OSB'de orman ürünleri fabrikasında akşam saatlerinde çıkan yangın sebebiyle olay yerine 46 itfaiye, 7 arazöz, 4 TOMA ve 3 AFAD aracı ile intikal edilmiş ve yangının diğer işletmelere yayılmaması için çalışmalar sürmektedir. Toplam 60 ekipman ve 176 personelle yangın söndürme çalışmaları kontrollü bir şekilde devam etmektedir. Isparta ilinden de tedbir amaçlı olarak 5 itfaiye 15 personel yola çıkmıştır. Can kaybı bulunmamakla birlikte olay yerinde 2 ambulans bekletilmektedir. Fabrika sahiplerine ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun."