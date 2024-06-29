Afyonkarahisar\'da otobüs-TIR çarpışması: 1\'i ağır, 14 yaralı

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AFYONKARAHİSAR'da yolcu otobüsünün TIR'la çarpıştığı kazada 1'i ağır, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Afyonkarahisar- Uşak kara yolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi. Kontur firmasına ait M.A. idaresindeki 42 ATM 178 plakalı yolcu otobüsü ile S.C.T. yönetimindeki 10 AAC 375 plakalı TIR çarpıştı. Kazada M.A. ile otobüste yolcu olarak bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Sürücü M.A.'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.