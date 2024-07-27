Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 3'ü Çocuk 7 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
K.A. (35) idaresindeki 06 AYG 661 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Taşoluk kavşağında A.Ö'nün (64) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan A.A, (36), R.T, (25), O.Ö, (12), A.Ö. (10) ile G.A. (2) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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