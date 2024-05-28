Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
V.T. idaresindeki 03 AAV 136 plakalı otomobil, merkez Nuribey beldesi mevkisinde kavşaktan karşıya geçiş yapmaya çalışan Ç.Y'nin kullandığı 03 AD 437 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ile 03 AAV 136 plakalı otomobildeki G.T. ve T.T. hastanelere kaldırıldı.
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