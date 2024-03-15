Afyonkarahisar\'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'de Konut Satışları Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere göre, Denizli'de geçen yıl Şubat ayında bin 199 konut satışı gerçekleşirken, bu yıl aynı ayda bu rakam 27 adet artarak bin 226 oldu. Türkiye genelinde ise konut satışları Şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu. İstanbul, en yüksek konut satışına sahip il olurken, Denizli'nin de konut satışlarında artış yaşayan iller arasında olduğu görüldü.