Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
E.E. (26) idaresindeki 03 AFU 406 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya Çevre Yolu Nizamiye Kavşağı'nda refüjdeki ağaç ve direğe çarparak devrildi.
Sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan E.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere göre, Denizli'de geçen yıl Şubat ayında bin 199 konut satışı gerçekleşirken, bu yıl aynı ayda bu rakam 27 adet artarak bin 226 oldu. Türkiye genelinde ise konut satışları Şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu. İstanbul, en yüksek konut satışına sahip il olurken, Denizli'nin de konut satışlarında artış yaşayan iller arasında olduğu görüldü.
Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencisi Muay Thai'de il birincisi oldu. Semina Coşkuner ise Suruç ilçesinde yapılan bölge şampiyonasında kilosunda bölge şampiyonu oldu ve Türkiye şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecek.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesindeki programı kapsamında, 15 Temmuz'da şehit olan komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın ailesini ziyaret etti. Büyükkılıç, şehit ailesine başsağlığı dileyerek, dua etti ve şehidimize Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.
Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton etil alkol ve makaron ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 31 bin 360 adet doldurulmuş makaron sigara, sahte bandrollü boş makaronlar, çok amaçlı boş sigara paketleri ve diğer kaçak malzemeler de bulundu. Operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 14. sırada bulunan Altınordu, yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği 1461 Trabzon FK'yı mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Altınordu, 31 puanla 14. sırada bulunurken, ev sahibi 1461 Trabzon FK ise 52 puanla 5. basamakta yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmak ve dış sahadaki galibiyet özlemini bitirmek isteyen Altınordu, rakibini mağlup ederek orta sıralara yükselmeyi hedeflerken, ev sahibi 1461 Trabzon FK ise İzmir ekibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, karanfil hediye etti. Başkan Söğüt, ayrıca hastane binasıyla ilgili planları paylaştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rize Adalet Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, adalete güvenin tesis edilmesi ve yargı hizmetlerinden memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılması için gayret gösterdiklerini belirtti. Tunç, hakim ve savcıların adaletin tecelli etmesi için mücadele verirken, personelin de onlara destek olduğunu vurguladı. Ayrıca, fiziki mekan ihtiyacının büyük ölçüde tamamlandığını ve mevzuatın sürekli olarak yenilendiğini ifade etti.
Karaman'da 3 ay önce çalınan bir römork, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Çalışmalar sonucunda römork, il merkezinde bir şahsın arazisinde bulundu ve daha sonra gerçek sahibine teslim edildi.
Kars'ın Sarıkamış ve Tunceli'nin Ovacık ilçeleri kar yağışıyla beyaza büründü. Sarıkamış'ta kar yağışıyla birlikte ağaçlar, bitkiler ve yollar karla kaplandı. Vatandaşlar karları temizlemek için çalışmalara başladı. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de kar etkili oldu ve cadde, sokaklar ve parklar beyaza büründü. Belediye ekipleri kar küreme çalışmaları yaptı.
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