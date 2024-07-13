Afyonkarahisar'da Otomobil Su Kanalına Düştü: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki su kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki 06 FT 7041 plakalı otomobil, Camili köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan S.E, M.E. ve B.A.E. Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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