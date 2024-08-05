Afyonkarahisar\'da Otomobilde 299 Sikke Bulundu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 299 sikke bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Gazlıgöl beldesinde durdurulan bir otomobilde yaptığı aramada, 299 sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü F.T.Ç, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, sikkeler Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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